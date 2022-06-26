Hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından yeni yönetim ve hocayla sezona hazırlanan Galatasaray’ı taraftarı da yalnız bırakmıyor. Transfer piyasasına hızlı giren Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin güçlü bir kadro kuracağına inanan Sarı-Kırmızılı futbolseverlerin, kombine ve localara büyük ilgi gösterdikleri öğrenildi.
Takımın başına Okan Buruk’un getirilmesiyle yeni sezona büyük umut bağlayan Galatasaray taraftarı, Nef Stadı’nda yerini şimdiden ayırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon kombine ve loca sahibi olanların 4 Temmuz’a kadar yenileme süreleri bulunuyor. Bu tarihten önce yenilemeyenler olursa boşa çıkan koltuklar için genel satış başlayacak. Okan Buruk’un ardından açıklanan iki transferle ilginin arttığı ve günde 3 bin civarında yenileme gerçekleştirildiği ifade edildi. Loca ve kombine yenilemelerinden Galatasaray’ın kasasına son 3 günde 20 milyon TL girdiği bildirildi.
BEKLENTİ YAKLAŞIK 200 MİLYON
Özellikle loca satışlarından büyük gelir bekleyen Sarı-Kırmızılılarda kale arkasındaki localarda 1 koltuğun 85 bin liradan başlıyor. En az 10 koltuğun olduğu localarda sahanın ortasına gelindiğinde bu rakam koltuk başına 250 bin liraya kadar çıkıyor. Locasını yenilemeyenler durumunda 27 adet için şimdiden ön rezervasyon bile alındı. Özbek yönetimi hem loca hem de kombine satışlarından 150 ila 200 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyor.
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