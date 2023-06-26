8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray ilk kampını 10 gün sürdürecek ve 18 Temmuz Salı günü kampı sonlandıracak.

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