Başakşehir ve Club Brugge maçlarıyla başlayacak zorlu parkur öncesi her iki oyuncusunun da fedakarlık yaptığını düşünen Terim’in, bu akşam Muslera’yı ilk 11’de sahaya sürüp, Babel’in son durumuna maç saatine doğru karar vereceği öğrenildi.