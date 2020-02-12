Galatasaray'ın Alanyaspor maçındaki golü VAR'a takıldı! Ofsayt var mı? Kural ne diyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Alanyaspor ile karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılıların bir gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında skor 1-1'ken sarı-kırmızılıların ağları bulan topu ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Ceza alanında Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşun ardından boşta kalan topa Seri hareketlendi ve yaptığı vuruşla ağları buldu, ardından yerde olan Adem Büyük için ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesinin ardından da pozisyonun ofsayt olduğu belirtildi ve gol geçersiz sayıldı.

KURAL NE DİYOR?

TFF'nin yayınladığı 2019-2020 Sezonu Futbol Kuralları'na göre ilgili kural şöyle:

"Ofsayt pozisyonunda hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi halinde eğer rakibinin oynama imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir."