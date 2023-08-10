Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun başlamasına saatler kaldı. Son şampiyon Galatasaray ligin ilk haftasında Mondi Home Kaysersipor'a konuk olacak. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonun başlamasına çok az bir süre kaldı. Taraftarlar yeni sezonu heyecanla beklerken kadrolar da bir hayli merak ediliyor.
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avrupa maçları nedeniyle sezonu erken açtı. Teknik direktör Okan Buruk yeni transferin de takıma eklenmesiyle ideal 11'ini bulmaya çalışıyor.
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Yeni sezona en hazır futbolcularla girmek isteyen Okan Buruk'un kadrosu netleşiyor.
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Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
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Stoper hattı, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.
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Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda ise Angelino görev yapacak.
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Orta sahanın merkezinde Sergio Oliveira'nın partneri henüz belli değil.
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Ljubljana maçından önceki son antrenmanı karın ağrısı şikayetiyle yarıda bırakan Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak.
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Teknik direktör Okan Buruk'un, Uruguaylı futbolcuyla Berkan Kutlu arasında bir tercih yapması bekleniyor.
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Hücum hattının sol tarafında Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti.
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Sağ kanat içinse Zaniolo, Barış Alper ve Yunus forma rekabeti içinde.
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Forvet arkasında Dries Mertens'in şans bulmasına kesin gözle bakılıyor.
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İleri uçta ise Cedric Bakambu, diğer golcülere göre formaya bir adım daha yakın gözüküyor.