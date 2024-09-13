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        Haberler Spor Transfer Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten transfer açıklaması! - Futbol Haberleri

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten transfer açıklaması!

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 12:41 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:41
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        • 1

          Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı kırmızılı takımın transfer gündemiyle ilgili konuştu. Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda Metin Oktay'ı anma töreninde açıklamalarda bulunan Öztürk şu ifadeleri kullandı:

        • 2

          "Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Neden Galatasaray bu kadar projektörlerin altında bilmiyorum. Bu takım şampiyon olduktan sonra 1 ya da 2 oyuncu ihtiyacımız var denebilirdi. Dünyanın en önemli 3 forvetinden biri gelmiş ama daha deniyor. Hatırlayın... Bir Icardi'miz var ve bizim için kral! Arkasından Batshuayi geldi. İkinci forvet gibi ama birinci forvet gibi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar geçen sene 11'de fırsat bulamayanlardı."

        • 3

          "1 LİRALIK OYUNCUYA 5 LİRA VERİRSENİZ..."

          "2 ya da 3 oyuncu yeterliyken 5 oyuncu gelip yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve scout ekibimizin bir planı var. O plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. 1 liralık oyuncuya 5 lira verirseniz sadece bizi değil bizden sonraki yönetimleri de bağlar."

        • 4

          "Ben Mustafa Cengiz başkanımızı eleştirmiştim. Gomis'ten Falcao'ya 50 milyon euro çöpe atmıştınız dedim. Bizim bu şov transferlerden vazgeçmemiz lazım."

        • 5

          "DİĞER 18 TAKIMI NİYE SORMUYORSUNUZ?"

          "Bizim en önemli sorunumuz yaptıklarımızı anlatırken bu görevimiz niye anlatıyoruz diyoruz. Bu yönetimin bir hatası var mı var! 5 dönemde yapacağı işi 1 dönemde yaptığı için. Bu da rakipleri ürkütüyor çok normal. Diğer 18 takımı niye sormuyorsunuz? Bugün onlar için de son gün. 5 kaleci 5 forvet, 5 defansla mı oynayacağız."

        • 6

          "1-2 SAAT İÇERİSİNDE NETLEŞTİRECEĞİMİZ TRANSFERLER VARDIR"

          "Oyuncuları başka takımlara gönderme sebebimiz kadro fazlalığı. Bakın aynı şeyi Beşiktaş da yaşıyor. Bu futbolcuların hiçbiri 6 aylığına gelmiyor. Kulübün üstüne ilave bir 50-100 milyon euro koyacaksak ben Mustafa Cengiz başkanımı niye eleştirdim. Kaynakları doğru kullanmamız lazım. Belki 1-2 saat içerisinde netleştireceğimiz transferler vardır. Benim bir bilgim yok. 2-3 futbolcu almak yeterken 5 tane dünya çapında transfer yapılmış."

        • 7

          "HERKES GÖRECEK, 5. YILDIZI TAKACAĞIZ"

          "Rakibimiz 11 senede şampiyon olamamışken burası 2 senede 2 kez şampiyon olmuş. Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki bu ekip tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Herkes görecek ki başkaları o çakma 5. yıldızdan utanırken biz taraftarımızla gerçek 5. yıldızı takacağız."

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