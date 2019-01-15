15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'ın transferi için prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı santrfor Alan Carvalho'nun sosyal medyaya düşen görüntüleri gündeme oturdu! Transfer görüşmeleri için menajerine yetki veren ve takımı Guangzhou Evergrande ile yeni sezon hazırlıkları için Dubai'ye giden Alan, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Talisca ile paylaşımlarda bulundu.
Sarı-kırmızılıların santrfor transferidneki bir numaralı adayı olan Brezilyalı yıldız, takım arkadaşı ve vatandaşı Talisca ile yaptgığı paylaşımlarda Türkçe konuşmaya başladı! Talisca'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda Brezilyalı yıldızın "İyiyim", "Teşekkürler" gibi Türkçe kelimeleri tekrarladığı görülüyor! Bu görüntüler de Alan'ın "Türkçe dersleri almaya başladı" şeklinde yorumlandı.
GÜNDEM ORTA SAHA!
Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosunu Emre Taşdemir ve Marcao ile güçlendirirken santrfor transferi için çalışmalarını sürdürüyordu. Garry Rodrigues'ten sonra Younes Belhanda'nın da Al Ittihad'a transferi gündeme gelince sarı-kırmızılılar rotayı orta saha takviyesine de çevirdi.
İLK ADAY RENATO AUGUSTO!
L'Equipe, Belhanda'nın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'a transfer olduğunu ve bu transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağını haberleştirirken Galatasaray Faslı yıldızın alternatifini de buldu. Sarı-kırmızılılar kariyerini Beijing Guoan'da sürdüren Brezilyalı orta saha Renato Augusto'yu gündemine aldı.
Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldız için harekete geçtiği ve Fatih Terim'in de Renato Augusto transferine sıcak baktığı öğrenildi. Beijing Guoan, son olarak Tottenham'dan Mousa Dembele'yi 11 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Çin'e 2016 yılında transfer olan Brezilyalı yıldız geçen sezon Çin Süper Ligi'nde 26 maça çıkarken 10 gol 14 asistle oynadı.
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