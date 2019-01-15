BALOTELLI AÇIKLAMASI: "ANLAŞIRSA SERBEST BIRAKIRIZ"

İtalyan basınına göre Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan İtalyan santrforla ilgili resmi açıklamayı Nice Başkanı Jean-Luc Rivere yaptı. Fransa basınından RMC'ye konuşan Rivere, "Balotelli bildiğim kadarıyla şu anda bazı kulüplerle görüşüyor. Rakibimiz Marsilya'ya gitme ihtimali de bizi endişelendirmiyor. Buradan Balotelli'ye teşekkür ediyorum. Son 6 ay hariç, bize yaşattığı iki fantastik yıl için minnettarım" ifadelerini kullandı.