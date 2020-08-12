Bir yandan transfer çalışmalarıyla uğraşırken diğer yandan da mevcut oyuncularla maaş indirimi müzakerelerinde olan Galatasaray’da 4 futbolcu yönetimi zorluyor.
Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz’in dün '4' diye işaret ettiği isimlerin başında ise Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Mart ve Nisan alacaklarından ötürü kulübe ihtar çeken ikili, maaşlarında indirime gidilmesini de kabul etmiyor. Başkan Cengiz’in dünkü basın toplantısında, “Hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz” dediği ikilinin yanı sıra kiradan dönen Ryan Babel ile henüz sözleşme yenilemeyen Ryan Donk’un da diğer iki isim olduğu ortaya çıktı. Diğer 30 futbolcunun feragatnameleri imzalarken, bu 4 oyuncunun reddetmesi Sarı-Kırmızılılar’ı mali anlamda zorluyor.
FALCAO’NUN İNDİRİMİ GEÇEN YILI KAPSIYOR
Galatasaray’dan yıllık 5 milyon alan ve bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon Euro’ya kadar kazanabilen Radamel Falcao konusunda belirsizlik sürüyor. Son günlerde gündemi meşgul eden, “İndirim yapacak mı?” sorusu hala yanıt bulmamışken, dün Başkan Mustafa Cengiz’in söylediği bir söz kafaları karıştırdı. Falcao’nun kalacağını ifade eden Cengiz, Kolombiyalı’nın indirim yaptığını da belirtti. Ancak bu indirimin geçen yıl yapıldığını ve bu yıl için Falcao’yla herhangi bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi.
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