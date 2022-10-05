Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Baturalp Burak Güngör, Orçun Ergün, Selim Kalaycı, Emir Kaan Öztürk)

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Cansın Hacıbekipoğlu, Gunter, Enaboifo, Nalobin, Gökhan Çatal, Taha Sabah (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Mehmet Hacıoğlu, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)

Setler: 25-21, 29-27, 20-25, 25-15

Süre: 126 dakika (34, 37, 30, 25)

Günün diğer maçları şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Spor Toto, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.