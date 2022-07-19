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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI YAYIN! Galatasaray - FK Pardubice maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz HD yayınlanacak? 11'ler belli oldu! - Galatasaray Haberleri

Galatasaray - FK Pardubice | CANLI YAYIN

Galatasaray - FK Pardubice maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılılar buradaki son hazırlık maçında FK Pardubice ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

19.07.2022 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI YAYIN! Galatasaray - FK Pardubice maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz HD yayınlanacak? 11'ler belli oldu! - Galatasaray Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında FK Pardubice ile karşı karşıya geliyor

GALATASARAY: 0 - FK PARDUBICE: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 19.00
STAT: Weinzödl Spor Merkezi
YAYIN: Spor SMART

GALATASARAY: Okan, Omar, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan
YEDEKLER: Berk, Taylan, Kerem, Gomis, Ömer, Emre Akbaba, Aytaç, Beknaz, Eren, Baran, Yunus, Ali Turap, Hamza, Efe, Metehan
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FK PARDUBICE: Markovic, Rosa, Vlcek, Toml, Helesic, Janosek, Mares, Solid, Hlavaty, Lupac, Cerny
YEDEKLER: Vacek, Chveja, Tischler, Svoboda, Huf, Sychra, Jaba

Sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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