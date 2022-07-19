Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında FK Pardubice ile karşı karşıya geliyor

GALATASARAY: 0 - FK PARDUBICE: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 19.00

STAT: Weinzödl Spor Merkezi

YAYIN: Spor SMART

GALATASARAY: Okan, Omar, Nelsson, Emin Bayram, Kazımcan Karataş, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan

YEDEKLER: Berk, Taylan, Kerem, Gomis, Ömer, Emre Akbaba, Aytaç, Beknaz, Eren, Baran, Yunus, Ali Turap, Hamza, Efe, Metehan

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FK PARDUBICE: Markovic, Rosa, Vlcek, Toml, Helesic, Janosek, Mares, Solid, Hlavaty, Lupac, Cerny

YEDEKLER: Vacek, Chveja, Tischler, Svoboda, Huf, Sychra, Jaba

Sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.