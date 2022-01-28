Muslera'nın sakatlanması, Okan Kocuk'u Giresunspor'dan getirememesi nedeniyle kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli eldiven Sinan Bolat'la ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların ilgisi sonucu Gent kulübü resmi açıklamada bulundu.

Belçika temsilcisinin CEO'su Michel Louwagie, Sinan Bolat'ı bırakmayacaklarını açıkladı. Milli kaleci, Galatasaray'a dönmek istese de kulübünden izin çıkmadı.

Voetbalprimeur'a konuşan Louwagie, "Sinan Bolat'la konuştum. Haziran sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor" dedi.

Gent'e baskı yapan Sinan Bolat'a Galatasaray 2,5 yıllık sözleşme teklif etti.