Fatih Terim‘e katılıyorum... Galatasaray gerilerden gelip çok şampiyonluklar kazandı. Ama bu kadro, o kadrolar gibi mi? Bu Fatih Hoca, o şampiyonluk dönemlerinin Fatih Hocası mı? Ama şunu mutlaka söylemeliyim; Fatih Hoca‘yı çok uzun süre sonra bir maça bu kadar motive gördüm. Umarım devamı gelir...