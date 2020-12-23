"ARDA TURAN DAHA BIRAKMAZ"
SABRİ SARIOĞLU/beIN SPORTS: Galatasaray maça çok iyi başladı, ilk 12 dakikada Göztepe'yi hapsetti ve 2 gol buldu. Göztepe erken golü bulunca oyunu biraz dengeledi. Galatasaray'ın ateşli futbolu biraz rölantiye döndü. 2. yarıda daha istekli Göztepe vardı, 3-1'e kadar da iyi götürdüler. Galatasaray'ın 3'ü bulması çok önemliydi. Göztepe kolay kaybetmeyen bir takım ve ofansif olarak çok üretken olmasa da Galatasaray karşısında pozisyonlar buldu. Galatasaray bence hak eden taraf oldu. Şimdi Galatasaray Trabzonspor maçına çıkacak, ligde zorlu bir periyoda girildi
"Arda uzun süre oynamamanın verdiği dezavantajları yaşadı ama tempoyu yakalamış gözüküyor. Pas trafiğini yönlendiren isimdi ilk yarıda. Güzel de bir gol attı. Arda Turan yavaş yavaş daha iyi seviyeye gelecektir. 3 günde bir maç periyodunda 12-13 dakikalık tempoyu 90 dakikada oynamak kolay değildir. 2-0 öne geçtikten sonra 2-1'e maçın gelmesi de etkilemiş olabilir. Oyuna baktığımızda oynamak isteyen bir Galatasaray varken, tehlikeli bir Göztepe de vardı. Baktığımızda 15 dakika keyif veren bir Galatasaray vardı, 90 dakikaya yararsa daha iyi olabilir"
"40 YILLIK POSTACI YAPAMAZ"
ŞANSAL BÜYÜKA/MİLLİYET: Bazı maçlar var; bir dakikası doksan dakikaya bedel olan... İkinci yarının başlangıç dakikalarıydı... Yakın plan çekimden çok açık gördük. Taylan kafasını kaldırdı, topu rakip savunmanın arkasına öyle bir attı ki, 40 yıllık postacı, elindeki zarfı adresine bu kadar rahat teslim edemez. Allah’ı var; Feghouli, Taylan’ın bu her türlü övgüyü hak eden muhteşem pasını, bir kuyumcu inceliği ile işledi, kontrol etti, ne bir santim geriye, ne bir santim ileriye, mıknatıs gibi hükmetti ve rakip oyuncunun ve kalecinin en ufak müdahalesine izin vermeden Galatasaray’ı rahatlatan golü attı. Oysa o dakikalarda Galatasaray 2-1 öndeydi ve maça tamamen Göztepe hükmediyordu. Hafta sonu Beşiktaşlı Vida’nın fantastik golünden sonra, benzer bir golü atan Soner, ikinci yarının başında boş kaleye topu vurabilse, oyun zaten skor olarak da dengelenecekti.
"Galatasaray savunması, özellikle son maçlarda, kenarlardan gelen toplarda, hem rakip orta yaparken, hem de merkezdeki oyuncular vururken çaresiz kalıyor, rakibine pozisyon veriliyor, bunun sonucu gol yiyor. Galatasaray’ın sağ bek için vazgeçilmezinin Omar olduğunu bir daha gördük. Omar varsa Omar oynar, gerisi zor oynar. Savunma eski sağlamlığında ve dengesinde değil... Saracchi sakatlıktan sonra halen eski Sarachhi değil... Diagne’nin çıkarken kızmasına gerek yok. Sanıyorum hocaları hiçbir şey yapmadığı için kendisine kızmış olacak ki oyundan çıkarttılar. Her şeyin sonuçlarla ölçüldüğü bir dönemde Galatasaray için elbette önemli bir galibiyet bu... Ama Galatasaray futbol keyfimizi elimizden aldı. Bir zamanlar 'Galatasaray‘a bak, yaslan arkana keyfine bak' denirdi. İyi bir futbolsever olarak o günleri, o Galatasaray’ı arıyorum"
"FENERBAHÇE'Yİ STRESE SOKTU"
EVREN TURHAN/TAKVİM: Galatasaray'ın geçen hafta yaşadığı mağlubiyet ve hocanın cezalı oluşu bu maçın önemini daha çok artırmıştı. Belhanda ve Arda 11'e geri dönmüştü. Maça hızlı başlayan Galatasaray erken bulduğu gollerle rahatladı ama bu rahatlık hemen hemen kalesinde gol yemesini sağladı. Daha sonra oyunun kontrolü Göztepe takımına geçti. Galatasaray 2. yarıya istediği oyunla başlayamadı kalesinde posizyonlar da verdi. Taylan'ın müthiş pasıyla, gününde olmayan Feghouli golü attı.
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