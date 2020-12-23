"Galatasaray'a gelince, kendi sahasında olmanın verdiği özgüvenle oynadılar. Fatih Terim'in cezası nedeniyle olmadığı bir maçta galibiyet almaları önemliydi. Bir başka dikkat çeken detay ise, Arda Turan'ın eleştirilerden ders çıkardığının anlaşılması oldu. Diğer maçlara oranla daha istekli ve yönlendiriciydi. Attığı gol kendi adına büyük moral oldu. Biraz daha çabuk oyun ritmi kazanırsa katkısı büyük olur. Galatasaray orta alanda çok pas yaparak rakibin direncini kırdı. Kolay pozisyon buldular. Galibiyeti hak eden bir oyun sergilediler. Tek sorun golcü Diagne'nin kötü bir maç çıkarması oldu. Fazla çakılı oynuyor. Hareketsiz. Top tutma, duvar olma, servis yapma sıkıntısı var. Boşa kaçıp rakip arkasına sarkan bir özelliği yok. Böyle olunca fırsat bulamadı. Bu nedenle oyundan çıkarıldı. Galatasaray'ın iyi bir golcüye ihtiyacı var. Bu hafta Trabzonspor maçı ciddi bir sınav olacak. Abdullah Avcı ile bir ivme kazanan Trabzonspor, zirve için kazanmak zorunda. Futbolseverleri iyi bir maç bekliyor. Dinlenme süresinin az olduğu arka arkaya maçlarda, ayakta kalan her zaman bir adım önde olur"