Galatasaray, Gomis ile turladı!

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla devam etti. Kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanına sahip Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk etti.
Galatasaray zorlandığı maçta Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın golü 82. dakikada oyuna sonradan giren Bafetimbi Gomis'ten geldi. Ayrıca, Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Seferovic 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Galatasaray aldığı galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.
STAT: Nef Stadyumu
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor
82' Gomis
Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic
A. Keçiörengücü: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali