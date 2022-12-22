Galatasaray, Gomis ile turladı!

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla devam etti. Kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanına sahip Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk etti.

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