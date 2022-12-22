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Haberler Futbol Türkiye Kupası Galatasaray, Gomis ile turladı!

Galatasaray: 1 -Ankara Keçiörengücü: 0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda evinde Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Galatasaray'da gol Gomis'ten geldi

Giriş: 22.12.2022 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray, Gomis ile turladı!
HABERTURK.COM

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla devam etti. Kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanına sahip Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk etti.

Galatasaray zorlandığı maçta Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın golü 82. dakikada oyuna sonradan giren Bafetimbi Gomis'ten geldi. Ayrıca, Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Seferovic 41. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Galatasaray aldığı galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.

STAT: Nef Stadyumu
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor

82' Gomis

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic

A. Keçiörengücü: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali

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