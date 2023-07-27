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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, GKN Kargo ile forma kol sponsorluğu anlaşması imzaladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, GKN Kargo ile forma kol sponsorluğu anlaşması imzaladı

        Galatasaray ile GKN Kargo arasında yapılan forma kol sponsorluğu anlaşmasının imza töreni düzenlendi. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, Galatasaray'ın şampiyonlukları için gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 19:09
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        Galatasaray, GKN Kargo ile anlaşma imzaladı
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        Galatasaray, forma kol sponsorluğu kapsamında GKN Kargo ile anlaştı. Sarı-kırmızılıların, 2023-2024 sezonunda yurt içi, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçlarında forma sol kol sponsoru GKN Kargo olacak. Sponsorluk anlaşmasının imza töreni RAMS Park’ta düzenlendi. Törene Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur ve GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek katıldı.

        "GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUKLARI İÇİN GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

        Toplantıda konuşan Gökhan Akyürek anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Türkiye’nin güzide kulübü Galatasaray’a sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bir şampiyonluğun ardından yeni sezonda Galatasaray’ın yanında olmak bizim için çok değerli. Bu sponsorluk bizim için bir imzadan daha ötesini ifade ediyor. Bizler de Galatasaray’ın hem Avrupa’da hem de Türkiye’de şampiyonlukları için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

        ERDEN TİMUR: GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

        Sponsorluk için GKN Kargo’ya teşekkür eden Erden Timur, "Başarılı bir sezon geçirdik, şampiyon olduk. Bu seneki amacımız bunu daha da ileriye taşımak. O yüzden de güçlü işbirlikleri bizim için önemli. Hedefimiz hem güçlü hem sürdürülebilir işbirlikleri. Bu anlamda GKN Kargo gibi sektöründe çok önemli bir isim olan markayla Galatasaray'ımızın böyle bir işbirliğine gitmesi bizim açımızdan da çok memnun edici. Böyle sponsorlukların daha çok devam etmesi lazım. Çünkü Türkiye’de spor tutkusu çok fazla. Gelir olarak ise gerideyiz. Bunu bu tip işbirlikleriyle sürekli geliştirmemiz lazım. Futbol ekonomisi bu işin sürdürülebilirliğini belirleyen şey. GKN ailesine, tüm çalışanlarına, paydaşlarına, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Daha birlikte yapacağımız çok şey var. İnşallah güzel ve uzun yıllar sürecek bir birliktelik olur. Gökhan Bey, farklı transferlerde başka katkılarının da olmasını istediğini bana söyledi. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından imza töreni ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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