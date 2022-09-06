Kesinlikle gizli ajandası var. Bunu sadece yüzde 100 hatalı olarak gösterdiği kırmızı karttan dolayı söylemiyorum. Bazen detaylarla takımları ve taraftarı öylesine tahrik ediyor ki, dün gece de hem taraftarı hem takımı ince ince tahrik etti. Bana göre bir gün bile camiada tutulmaması gereken bir hakem.