Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Boey ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

TERİM'İN MUHTEMEL 11'İ

Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer (Aanholt) - Taylan, Berkan - Morutan, Cicaldau, Kerem - Halil

"SERİ BAŞLANGICI OLSUN"

UEFA Avrupa Ligi’nde kazandığı Lokomotiv Moskova maçının dönüşünde Beşiktaş’a kaybeden Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, artık ligde de gaza basmaları gerektiği konusunda oyuncularını uyardı.

Avrupa'da maçlara daha motive çıktığı yönünde eleştiri alan takımının ligde de istikrarı sağlamasını isteyen İmparator, "Her sene Avrupa'da yer almak Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek için ligde de şampiyon olmalıyız. Liderle aramızda 10 puan var. Bugün kazanırsak tekrar 7 puana düşüreceğiz ve 2 hafta sonra da derbi maçına çıkacağız. Gaziantep ve Karagümrük maçlarından 6 puan çıkarıp Fenerbahçe derbisine de kayıpsız çıkalım. Seri başlangıcı olsun" ifadeleriyle Gaziantep maçına oyuncularını hazırladı.