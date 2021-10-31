STAT: Nef Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Morutan, Cicaldau, Barış Alper, Kerem, Halil Dervişoğlu

YEDEKLER: Fatih, Taylan, Alpaslan, Babel, Mostafa, Ömer, Luyindama, Emre, Feghouli, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GAZİANTEP FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Toşça, Ertuğrul, Doğan, Maxim, Merkel, Dicko, Muhammet

YEDEKLER: Mustafa, Kitsiou, H. İbrahim, Ulaş, Ahmed, Furkan, Recep, Joao, Cenk, Mirza

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı. Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

ANTEP İLE 5. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gol gördü.