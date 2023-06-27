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Galatasaray forma sponsorunu açıkladı!

Galatasaray, yeni sezonda forma sponsorluğu için SIXT rent a car ile anlaşma sağlandığını açıkladı

Giriş: 27.06.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray forma sponsorunu açıkladı!
HABERTURK.COM

Galatasaray, yeni sezondaki forma sponsorunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, SIXT rent a car ile anlaşma sağlandığını ve anlaşmanın detaylarının daha sonra açıklanacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"2020-21 sezonundan itibaren Galatasaray Futbol A Takımı'nın ana sponsoru olan SIXT rent a car, Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk ön anlaşmasını imzalayarak kulübümüze verdiği desteği devam ettiriyor.

Detayları Temmuz ayı içerisinde yapılacak lansmanla açıklayacağımız bu ön anlaşma uyarınca Galatasaray Futbol A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek.

Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için s

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