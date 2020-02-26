26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yendi ve rakibi karşısında deplasmanda yaklaşık 9 yıl sonra galip geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın son 4 dakika 43 saniyesine Fenerbahçe Beko, 75-67 önde girdi. Rakibine bu bölümden sonra sayı şansı tanımayan ve 13-0'lık seri bulan Galatasaray Doğa Sigorta, rakibinin iç sahadaki 17 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Sarı-kırmızılılar ligde 14. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko 5. yenilgisini aldı. Rakibini son olarak deplasmanda 4 Haziran 2011'de yenen Galatasaray, daha sonra Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bir, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki 16 maçı da kaybetmişti.
Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan son 18 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Salon
|Skor
|30.12.2011
|Sinan Erdem
|80-79
|19.12.2012
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|74-67
|31.03.2014
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|77-52
|03.06.2014
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|89-70
|05.06.2014
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|74-73
|13.06.2014
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|76-63
|19.06.2014
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|20-0 (Hükmen)
|17.11.2014
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|85-74
|21.05.2015
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|93-67
|27.05.2015
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|67-59
|27.02.2016
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|77-68
|25.05.2016
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|93-79
|27.05.2016
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|80-55
|13.11.2016
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|92-74
|26.01.2017
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|85-80
|04.03.2018
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|80-60
|08.05.2019
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|90-67
|26.02.2020
|Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
|75-80
Not: Galatasaray, 2013-2014 sezonu play-off final serisinin son maçına çıkmadığı için Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 20-0 hükmen yenik sayılmıştı.
FUTBOLDA DA SERİ BİTMİŞTİ
Galatasaray Kulübü, iki önemli branşta 4 gün içinde Fenerbahçe karşısında dış sahadaki galibiyet hasretlerine son vermiş oldu.
Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray Futbol Takımı, rakibi karşısında 20 yılı aşkın süren kazanamama serisini sonlandırmıştı.
Sarı-kırmızılılar, futboldan sonra basketbolda da Fenerbahçe karşısında deplasmandaki uzun süreli galibiyet hasretini bitirdi.
ATAŞEHİR'DE İLK GALİBİYET
Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko karşısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ilk kez galip geldi.
Sarı-lacivertliler, 2012 yılında hizmete giren Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu maça kadar 16 kez karşılaştığı rakibini eli boş göndermişti.
Ataşehir'de oynanan 17. maçı kazanan sarı-kırmızılılar, bu salondan ilk kez yüzü gülerek ayrıldı.
TARAFTARLARDAN ALİ KOÇ'A "BAŞKAN MÜDAHALE ET"
Fenerbahçeli taraftarlar maç sonu alınan sonuca tepki gösterdi.
Karşılaşmayı yönetim locasından izleyen kulüp başkanı Ali Koç, maçın sonunda saha içinden soyunma odalarının bulunduğu bölüme geçti. Bu sırada başkanı gören taraftarlar, "Başkan müdahale et" diye bağırdı.
Futboldan sonra basketbolda da alınan derbi yenilgisine taraftarlar tepki gösterdi.
RİBAUNTLARDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Galatasaray Doğa Sigorta'nın maç boyunca ribauntlarda kurduğu büyük üstünlük alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Hem savunma hem de hücum ribauntlarında büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, toplam 44 ribaunt aldı. Fenerbahçe ise maç boyu 26 ribaunt alırken, rakibine 17 defa hücum ribaundu şansı verdi.
AUGUSTE'DEN "DOUBLE DOUBLE"
Galatasaray Doğa Sigorta'nın ABD'li oyuncusu Zach Auguste, yaptığı "double double"la galibiyette başrol oynadı.
Attığı 17 sayıyla sahanın en skoreri olan Auguste, derbide 15 ribaunt aldı.
Bu arada, sarı-kırmızılı basketbolcular maçın ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.
FENERBAHÇE BEKO BU SEZON SAHASINDA İLK KEZ KAYBETTİ
Fenerbahçe Beko, bu sezon sahasında ilk kez bir lig maçını mağlubiyetle tamamladı.
Sarı-lacivertliler, derbi öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı 10 maçı da kazanmıştı. Sahasında 12 maç sonra ligde yenilen Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde son olarak geçen sezon Anadolu Efes'e 13 Haziran 2019'da kaybetmişti.
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