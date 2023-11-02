Süper Lig'de bu sezon kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray ile Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak mücadeleyi, diğer yandan da Süper Kupa karşılaşmasını bekliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak maçın tarihi, saati ve takımların ligde kalan maçlarının fikstürünü bir araya getirdik...