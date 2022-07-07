Sarı-kırmızılıların resmi sitesinden paylaştığı yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından 06.07.2022 tarihinde, bu sezon itibariyle iddia edilen 28 Türkiye Şampiyonluğu'nun karşılığı olan beş yıldızlı logo kullanımının hayata geçirildiği www.fenerbahce.org üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyuna bildirilmiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu konuda alınmış bir karar olmamasına rağmen yapılan duyuru gayrimeşrudur. Kulübümüz 23.03.2021 tarihinde bu konuyla ilgili gerekli itirazlarını yazılı olarak beyan ederek başvurunun neden reddedilmesi gerektiğini sebepleri ile birlikte Federasyonunuza iletmiştir.
Altmış iki yıldır uygulanmakta olan Milli Lig Sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi amacıyla çaba harcamaya devam etmek, sportif başarısızlıklarını örtbas etmek için Türk futbolunu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun itibarım zedelemek için gözünü kırpmayan, sorunlu bir düşüncenin ürünüdür.
İzansız ve hukuk tanımaz bir şekilde yapılmaya çalışılan bu ve benzeri girişimleri hoş görmemiz, Türk yargı ve idare sistemi ve kararlarını hiçe sayan, eşi benzeri olmayan şımarıklıkları görmezden gelmemiz beklenemez.
inanıyoruz ki, sadece Galatasaray camiasının değil diğer kulüp yönetimleri ve taraftarlarının da ortak amacı, maddi ve manevi kayba uğramamak, armalarını asılsız pazarlama ve manipülasyon malzemesine aracı etmemektir. Bu amaçla herkesi hukukun, adaletin ve tarihi gerçeklerin yanında olmaya davet ederiz.
Sonuç ve İstem:
Yönetiminizin göreve geldiği ilk günden beri gerek söylemleri gerekse eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adalet duygusuna önem verdiğine şahit olmaktayız. Türkiye Futbol Federasyonu ilgili talimatlarında şampiyonluk yıldızlarının nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmesine rağmen sürdürülmeye çalışılan bu ortaoyununun sona erdirilmesi ve Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğraması= engellenmesi için gereken tedbirlerin alınmasını ve TFF Talimatları uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ederiz."
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