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Galatasaray - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Spor yazarları, Galatasaray - Fenerbahçe maçını yorumladı

22.11.2021 - 10:36 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL

    İkinci yarının ortasından itibaren özellikle İrfan oyundan çıkıp Mesut yorulduktan sonra iş değişti. Terim’in Diagne ile santrforlu oyuna dönüşüyle... Fenerbahçe Galatasaray savunmasını da davet eden bir ön alan beceriksizliği içine girdi. Galatasaray merkezi ve solu iyi kullandı. Kim ve Berke’yle ayakta kalmaya çalıştılar. 65-83 arası gerçek anlamda oyunu domine ettiler. Pereira’nın orta sahayı kaybetmişken bu kadar beklemesi ilginçti. Sonra olanlar ise gerçekten inanılmaz. Kırmızı kart, iptal edilen gol ve Crespo. Crespo gibi vurdu...

  • UĞUR MELEKE

    Son yıllardaki düşük tempolu Galatasaray-Fenerbahçe derbilerine göre daha hareketli ve heyecanlı bir maç izledik, doğru. Ancak, dün her iki takımın da sete karşı hücumlardan sonuç alamadıklarını, maçın kaderini topa sahip olan değil olmayan tarafın belirlediğini başlığa çıkarmak gerek. Bu bir “set oyunu derbisi” değil, “geçiş oyunu derbisi” oldu tanım itibariyle.

  • Ancak bu “geçiş oyunu derbisi”nin kaderini yine topa sahip olan değil olmayan belirledi son bölümde. Galatasaray’ın iyi oynadığı ve galibiyet golünü aradığı son bölümde Berke ve Kim’in hayati müdahaleleri var maçı dengede tutan. Galatasaray yüzde 58 topla oynadı, şutlarda 14-10, kornerlerde 4-1 üstünlük kurdu ama topu bir türlü çerçeveden içeri dürtemedikleri için iyi oyunun karşılığını alamadan ayrıldı stattan sarı kırmızılılar.

     

  • ERMAN TOROĞLU

    Türkiye'nin en büyük derbisi diyorlar ama oynanan futbol küçük. Tribünlerde merdivenler dolu, tribünlerden sahaya her şey yağıyor. Sahada bir hakem var, VAR'da bir hakem var. Şimdi bu maç o kadar çok konuşmaya gebe ki iki taraf da birbirini suçlayacak. Burada itmeyi veriyorsan orada da vereceksin ya da ikisine de vermeyeceksin.

  • İptal edilen gol pozisyonunda Diagne rakibini itiyor, aslında hakem de görüyor, VAR olaya el koyuyor. İyi tamam da şimdi G.Saraylılar diyecek ki yediğimiz golden önce İrfan Can, Kerem'i itiyor. Pozisyonlar benzer mi, benzerliği var. Türkiye'de VAR sistemini bir türlü oturtamadık, sahada futbol oynayamayan, 3 metreye top atamayan futbolcular hakemlerin üstüne yürüyüp baskı yapmaya çalışıyor. Dün Meler, istikrarlı maç yönetmedi. Aynı pozisyonlarda ayrı düdükler çaldı; zaten yangın da onun yüzünden çıktı. Şimdi seyredin bu hafta ne olacak.

     

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