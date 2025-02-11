Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan derbi maçı ligin 25. haftasında oynanacak. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray – Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...