Galatasaray – Fenerbahçe derbi tarihi belli oldu! Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman?
Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray, ezeli rakibi Fenebahçe'yi ağırlıyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede iki takım karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Galatasaray Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarihi açıkladı. Peki, "Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Galatasaray – Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
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Galatasaray – Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan derbi maçı ligin 25. haftasında oynanacak. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray – Fenerbahçe maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray – Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...
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GALATASARAY - FENERHAÇE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihini açıkladı.
Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi 20.00'de oynanacak.
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GALATASARAY - FENERHAÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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