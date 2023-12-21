Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek derbi öncesi hata yapmadı. Sarı-kırmızılılar zirveyi ezeli rakibi Fenerbahçe ile paylaşırken, spor yazarları Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısındaki performansını kaleme aldı.
- 1
Uğur Meleke (Hürriyet): Orta sınıfın iyi bir temsilcisini seyrettik Galatasaray’ın karşısında. Shota bence şu anda ligin en şanslı teknik adamı. Zira Alpaslan Erdem ona son derece organize, son derece kompakt oynayan bir takım bıraktı. Galatasaray’ın böyle bir günü geçmek için bir ekstraya ihtiyacı vardı, o ekstra da Kerem Demirbay’ın şutlarıyla geldi zaten.
- 2
Erman Toroğlu (Fotomaç): Galatasaray, Karagümrük karşısında rahat kazanır diyenler aldandı. Sarı-kırmızılılar hep aynı tempoda götürdükleri maçta az daha puan verecekti. Son dakikalarda ofsayt pozisyonundaki adam, hareketli olmasa belki de maç berabere bitecekti, hem de derbi öncesi. Icardi'de büyük form düşüklüğü var. Hani top gelmiyor desek, geliyor. O işlemeyince de işler zorlaşıyor. Galatasaray oyunun bir kısmını tempolu, baskılı ve iyi oynuyor ama bunu yayamıyor. Bu oyun ve mücadele Fenerbahçe'ye karşı yetmez. Tabii o maçın havası da başka olur.
- 3
İbrahim Yıldız (Habertürk): Sarı-Kırmızılılar, önceki maçlarda oyunu öne yıkan, baskı kuran, hızlı oynayan bir görüntü veriyordu. Karagümrük karşılaşmasında bu özelliklerini göremedik. Böyle olunca, vasat oyun sonucu ancak tek golle alınan galibiyete sevindiler. Derbiye eksiksiz ve galibiyetle gidecek olan Sarı-Kırmızılı takımın en büyük sorunu forvette hattında. Bunun yanı sıra golcü Icardi başlı başına bir takım gibi. Bu kadar yıldız oyuncuya rağmen, gol kısırlığı yaşanması şaşırtıcı. Icardi, Karagümrük maçında sahada var mı, yok mu belli değildi. Yeterli topla buluşamadığı bir yana, hareketsiz ve güçsüzdü. Etkili şut, rakibi rahatsız eden mücadele gibi kendine özgü hareketleri göremedik. Bu kötü performans derbi öncesi Sarı-Kırmızılıları düşündürüyor mutlak.
-
- 4
Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray'ın bu sezon ecel terleri dökerek kazandığı tek maç, Karagümrük mücadelesi oldu. Vurdumduymaz, laubali, coşkusu düşük, heyecandan uzak bir Galatasaray izledik. İcardi oynamıyor gibi görünüyor ama kenarlardan istediği ortaları alamıyor. Bu yüzden orta alana gelip arkadaşlarına pas dağıtmak zorunda kalıyor. Okan Buruk oyunu iyi okuyamadı. Değişikliklerde geç kaldı. Kendisine önerim, Barış'ı Fenerbahçe maçında sol bek oynatırsa basit düşünmesi ve ayağında topu gevelememesi için uyarması gerekiyor.
- 5
Serkan Akcan (Fanatik): Galatasaray, Ali Sami Yen’de Karagümrük’ü ağırlıyordu ama herkesin aklında hafta sonu Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi var gibiydi. Ziyech büyük kalite, ayağına top çok yakışıyor, şut kalitesi göz kamaştırıcı. Ne var ki Galatasaray bu sezon rakibi birinci bölgesine hapsetme planını forvetlerinin baskı kalitesine borçlu. Ziyech baskı zincirinin kırılmasına sebep oluyor. Sahadaki en yalnız Galatasaraylı Icardi’ydi. Takımının ön alan baskı kalitesini yitirmesinde Icardi’nin rolü var ama top Galatasaray’dayken de Arjantinli santrforun iştahında gözle görülür bir değişiklik yoktu.
- 6
Ercan Taner (Sözcü): Ziyech, doksanlı yıllarda oynasa futbol dünyası onun heykelini diker, hakkında kitap ve belgeseller hazırlanırdı. Günümüz futbolunda sahada kaybolunca bu iş olmuyor. Rakip yarı sahada iyi pres yapıp, pas hatasına zorlarsan, Icardi sahne alır. Boğucu baskı ve yüksek tempoda Icardi yine iyi işler yapar. Yapamazsan, Icardi kaybolur. Bu olayı artık biliyoruz.
-
- 7
Serkan Korkmaz (Fotomaç): Sarı-kırmızılılar Karagümrük karşısında her ne kadar istekli olsalar da gol pozisyonu üretmekte hayli zorlandılar. Kerem'in golüyle soyunma odasına önde girildi. Artık bedenler Aslantepe'de kafalarsa Kadıköy ve Riyad'da oynanacak derbilerdeydi. Bunu iyi değerlendiren Arveladze'nin takımı ikinci devrenin büyük bölümünde G.Saray'ı yarı sahasına mahkum etti. Maçın sonlarında Cimbom'un girdiği pozisyonları düşününce dün akşamki maçın tek golle bitmesi adeta bir mucize. Galatasaray kötü oynadı. Tarihe geçecek iki derbide, rakipte Fred olmasa bile Okan Hoca'nın işi dünkü oyunla çok zor görünüyor.