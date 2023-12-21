Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları

İbrahim Yıldız (Habertürk): Sarı-Kırmızılılar, önceki maçlarda oyunu öne yıkan, baskı kuran, hızlı oynayan bir görüntü veriyordu. Karagümrük karşılaşmasında bu özelliklerini göremedik. Böyle olunca, vasat oyun sonucu ancak tek golle alınan galibiyete sevindiler. Derbiye eksiksiz ve galibiyetle gidecek olan Sarı-Kırmızılı takımın en büyük sorunu forvette hattında. Bunun yanı sıra golcü Icardi başlı başına bir takım gibi. Bu kadar yıldız oyuncuya rağmen, gol kısırlığı yaşanması şaşırtıcı. Icardi, Karagümrük maçında sahada var mı, yok mu belli değildi. Yeterli topla buluşamadığı bir yana, hareketsiz ve güçsüzdü. Etkili şut, rakibi rahatsız eden mücadele gibi kendine özgü hareketleri göremedik. Bu kötü performans derbi öncesi Sarı-Kırmızılıları düşündürüyor mutlak.