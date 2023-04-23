Karagümrük'ün gollerini ise 18'de Diagne ve 26 ile 30'da Borini attı.

Hafif sakatlığı sebebiyle maça yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, ikinci yarıda Zaniolo'nun yerine oyuna dahil oldu. Arjantinli futbolcu, 68. dakikada kullandığı 'Panenka' penaltısında kaleci Batuhan'ı geçemedi.

41. dakikada Zaniolo'nun ceza sahası içinde şutunda top savunmadan döndü. VAR odasından yapılan uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, Nicholas'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada topun başına geçen Oliveira'nın vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-3