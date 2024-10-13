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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray, evinde TOFAŞ'a mağlup oldu! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, evinde TOFAŞ'a mağlup oldu!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında TOFAŞ, konuk olduğu Galatasaray'ı 80-76 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 19:00 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:00
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        Galatasaray, evinde TOFAŞ'a mağlup!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray'ı 80-76 yendi.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç

        Galatasaray: Livingston 18, Cummings 10, Blumbergs 3, Delgado 10, Göksenin Köksal 14, Sadık Emir Kabaca 4, Palmer 9, Izundu 8, Altan Çamoğlu, Samet Geyik

        TOFAŞ: Reed 20, Perez 4, Yiğitcan Saybir 10, Obrien 10, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 8, Demircan Demir 6, Tolga Geçim 7, Berk Demir 2, Thompson 9

        1. Periyot: 22-24

        Devre: 45-43

        3. Periyot: 59-63

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