Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Son 2 sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek büyüyü bozan Cimbom, 2014'ten bu yana evinde Fenerbahçe'yi yenemiyor.

Son olarak 18 Ekim 2014'te Wesley Sneijder'ın golleriyle 2-1 galip gelen Cimbom, 7 yıldır galibiyete hasret.

6 maçlık dönemde Fenerbahçe 1 galibiyet alırken 5 maç berabere tamamlandı. 6 karşılaşmada sadece 5 gol atıldı. 4 mücadele golsüz sona erdi.

Bu süreçte alınan sonuçlar şöyle

13 Nisan 2016 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

23 Nisan 2017 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

22 Ekim 2017 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

2 Kasım 2018 - Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

28 Eylül 2019 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

27 Eylül 2020 - Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0