Galatasaray eski oyuncusunu istiyor
Galatasaray, İspanyol ekibi Sevilla'da top koşturan eski futbolcusu Marcao'yu geri istiyor.
Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2022 yazında Sevilla'ya 13 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Brezilyalı savunmacı Marcao'yu geri istiyor.
Kulübe yakınlığıyla bilinen Vamos Mi Sevilla, Galatasaray yönetiminin Marcao'yu kiralamak için ocak ayında İspanyol ekibinin kapısını çalacağını yazdı.
LaLiga'da sık sık sakatlık geçirmesi nedeniyle formundan bir hayli uzak kalan tecrübeli stoperin de Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı söylendi.
Sevilla'nın da Galatasaray'dan gelecek teklife göre Marcao'nun ayrılığına izin vereceği belirtildi.
Sevilla formasıyla toplamda 32 resmi maçta forma giyebilen Marcao, 1 kez gol sevinci yaşadı.