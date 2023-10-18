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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ekmas-PAOK: 77-88 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas-PAOK: 77-88 (MAÇ SONUCU)

        FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u ağırlayan Galatasaray Ekmas, rakibine 88-77 yenilerek G Grubu'na mağlubiyetle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:06 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:06
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        Galatasaray Ekmas, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Yunanistan'ın PAOK ekibine 88-77 yenildi.

        Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Ekmas, Martin ve Sadık Emir Kabaca ile etkili olurken, Yunanistan temsilcisi Harrison, Fridriksson ve McNeace ile cevap vererek ilk periyodu 30-19 üstün geçti.

        İkinci periyoda 9-0'lık seriyle başlayan Galatasaray Ekmas, 13. dakikada farkı 2 sayıya (28-30) indirdi. Dış atışlardan bulduğu basketlerle oyuna ağırlığını koyan PAOK, Gilmore'nin de pota altında verdiği katkıyla soyunma odasına da 52-42 önde gitti.

        Maçın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan Galatasaray Ekmas, hücumda da etkili bir performans ortaya koyarak 24. dakikada farkı (54-57) sayıya düşürdü. Ancak bu ritmini daha fazla sürdüremeyen sarı-kırmızılı ekip karşısında tekrar kontrolü eline geçiren PAOK, son periyoda da 71-59 önde girdi.

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        Oyun disiplininden kopan Galatasaray Ekmas karşısında son periyoda da 7-0'lık seriyle başlayan PAOK, 34. dakikada farkı 19 sayıya (59-78) çıkardı. Kalan sürede kontrollü oynayarak Galatasaray Ekmas'ın dönüş yapmasına izin vermeyen Yunan ekibi, maçtan 88-77 galip ayrıldı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mauel Mazzorini (İtalya), Saverio Lanzarini (İtalya), Peter Praksch (Macaristan)

        Galatasaray Ekmas: Radebaugh 3, İsmet Akpınar 9, Halilovic 6, Yeboah 3, Sadık Emir Kabaca 7, Göksenin Köksal 10, Martin 18, Buğrahan Tuncer 10, Walden 11, Samet Geyik

        PAOK: Fridriksson 19, Harrison 21, Margaritis, Beliauskas 11, McNeace 14, Gilmore 20, Tsairelis, Tsiakmas 3, Flatten, Arsenopoulos

        1. Periyot: 19-30

        Devre: 42-52

        3. Periyot: 59-71

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