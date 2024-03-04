Galatasaray Ekmas evinde Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak

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Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu'dan yayımlanacak.

J Grubu'nda çıktığı 3 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, son sırada yer alıyor. Yarınki maçı kaybetmesi durumunda gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna göre Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etme ihtimali bulunuyor.

Telekom Baskets Bonn ise namağlup lider olarak yoluna devam ediyor.

İki takım arasında grupta yapılan ilk maçı Alman ekibi 89-76 kazanmıştı.