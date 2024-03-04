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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ekmas evinde Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas evinde Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak

        Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn ekibini konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:24
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        Galatasaray'ın konuğu Telekom Baskets Bonn
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        Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu'dan yayımlanacak.

        J Grubu'nda çıktığı 3 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, son sırada yer alıyor. Yarınki maçı kaybetmesi durumunda gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna göre Galatasaray'ın Avrupa'ya veda etme ihtimali bulunuyor.

        Telekom Baskets Bonn ise namağlup lider olarak yoluna devam ediyor.

        İki takım arasında grupta yapılan ilk maçı Alman ekibi 89-76 kazanmıştı.

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