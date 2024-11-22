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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yüzde 200 zam! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yüzde 200 zam!

        Galatasaray'da bu sezonun yıldızı olan Yunus Akgün'e zam yolda! Milli Takım'dan dönen genç futbolcunun yıllık ücretine yüzde 200'den fazla zam yapılacak

        Giriş: 22.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:09
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        Yunus'a yüzde 200 zam!
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        Galatasaray'da Yunus Akgün'e yeni sözleşmede sona gelindi.

        Bu sezon Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrasında forma şansı bulan milli futbolcu formayı bir daha kaptırmadı.

        Hem sol solda kanat bekte hem de sol açıkta parlayan Yunus'un mukavelesinin uzatılması için görüşmeler yapılıyordu.

        Yıllık 16 milyon TL kazanan milli futbolcunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

        MAAŞI 16 MİLYONDAN 50 MİLYONA ÇIKACAK

        İlk olarak 40 milyon lira teklif edilen Yunus Akgün'ün yeni maaşının 50 milyon TL olması bekleniyor.

        Bu sezonun parlayan yıldızı olan 24 yaşındaki futbolcuyla milli maç arasından sonra resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

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        Galatasaray yönetimi scout'ları stada adeta abone eden Yunus'a yüzde 200'den fazla zam yaparak oyuncunun maaşında iyileştirmeye gidiyor.

        16 MAÇTA 8 GOLE KATKI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçen günlerde HT Spor'a yaptığı açıklamada Yunus'a övgüler dizmişti.

        Buruk, Milli futbolcunun Kerem ve Barış Alper'den daha yetenekli olduğunu ifade etmişti.

        Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 6 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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