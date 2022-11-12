Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 3, toplamda da 8. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 27'e çıkardı. Medipol Başakşehir ise bu sezon 3. kez yenilerek 24 puanda kaldı.