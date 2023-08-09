Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
Galatasaray, Tete ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, hukuki süreci çözmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Öte yandan Tete transferinin ardından Zaniolo'nun ayrılık sürecinin başlaması bekleniyor. İşte detaylar
- 1
Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız futbolcu Tete transferinde geri sayıma geçti.
- 2
Kulübün hukuk kurulu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı gerekçe gösterip Shaktar Donetsk ile kontratını fesheden Sambacı'nın sözleşmesini inceliyor.
- 3
Herhangi bir sorun çıkmazsa Tete'ye yeni sezonda Cimbom'un sağ kanadı emanet edilecek. Brezilyalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
-
- 4
Tete'nin imza atmasının ardından Zaniolo'nun ayrılık sürecenin başlaması bekleniyor.
- 5
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı rövanş karşılaşmasında sakatlığı gerekçe gösterilerek kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo, dünkü Olimpija maçında da yoktu.
- 6
İtalyan futbolcunun, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
-
- 7
Gelen teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray, Zaniolo transferinden en az 30 milyon Euro gelir bekliyor.
- 8
Galatasaray savunma transferi için de harekete geçti. İngiliz Sky Sports, sarı-kırmızılıların, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga ile temas kurduğunu duyurdu.
- 9
Haberde Tottenham'ın da oyuncuyu göndermeye niyetli olduğu ifade edilirken, 24 yaşındaki futbolcunun kiralık veya bonservisi ile İstanbul'a gitmesinin yüksek ihtimal olduğunu vurgulandı.
-
- 10
Avrupa'dan talipleri olan Victor Nelsson'u hatırı sayılır bir rakama satmayı planlayan Aslan, yerini kaliteli bir stoperle doldurmayı planlıyor.
- 11
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde bulunan Victor Nelsson için flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 12
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.
-
- 13
Haberde, Nottingham Forest ile Galatasaray arasında transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, kısa süre içerisinde gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
- 14
2021/22 sezonunun başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı kırmızılı forma ile 82 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.