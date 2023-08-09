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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - Tete transferinde son durum - Zaniolo gidiyor - Savunmaya sürpriz isim - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga

        Galatasaray, Tete ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, hukuki süreci çözmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Öte yandan Tete transferinin ardından Zaniolo'nun ayrılık sürecinin başlaması bekleniyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:54
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        • 1

          Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldız futbolcu Tete transferinde geri sayıma geçti.

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          Kulübün hukuk kurulu, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı gerekçe gösterip Shaktar Donetsk ile kontratını fesheden Sambacı'nın sözleşmesini inceliyor.

        • 3

          Herhangi bir sorun çıkmazsa Tete'ye yeni sezonda Cimbom'un sağ kanadı emanet edilecek. Brezilyalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

        • 4

          Tete'nin imza atmasının ardından Zaniolo'nun ayrılık sürecenin başlaması bekleniyor.

        • 5

          Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı rövanş karşılaşmasında sakatlığı gerekçe gösterilerek kadroya alınmayan Nicolo Zaniolo, dünkü Olimpija maçında da yoktu.

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          İtalyan futbolcunun, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Yıldız futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

        • 7

          Gelen teklifleri değerlendirecek olan Galatasaray, Zaniolo transferinden en az 30 milyon Euro gelir bekliyor.

        • 8

          Galatasaray savunma transferi için de harekete geçti. İngiliz Sky Sports, sarı-kırmızılıların, Tottenham forması giyen Japhet Tanganga ile temas kurduğunu duyurdu.

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          Haberde Tottenham'ın da oyuncuyu göndermeye niyetli olduğu ifade edilirken, 24 yaşındaki futbolcunun kiralık veya bonservisi ile İstanbul'a gitmesinin yüksek ihtimal olduğunu vurgulandı.

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          Avrupa'dan talipleri olan Victor Nelsson'u hatırı sayılır bir rakama satmayı planlayan Aslan, yerini kaliteli bir stoperle doldurmayı planlıyor.

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          Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile birçok takımın transfer listesinde bulunan Victor Nelsson için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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          Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest, Danimarkalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

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          Haberde, Nottingham Forest ile Galatasaray arasında transfer konusunda görüşmelerin devam ettiği ifade edilirken, kısa süre içerisinde gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

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          2021/22 sezonunun başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı kırmızılı forma ile 82 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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