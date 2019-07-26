26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
FRANSA'DA MONACO ZİRVESİ
Galatasaray, yılın transferini gerçekleştirmek için son viraja girdi. 33 yaşındaki golcü oyuncu Radamel Falcao ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, bonservis sorununu çözmek için Monaco ile görüşmelerde...
Fransa’ya çıkarma yapan yöneticiler, bonservis bedeli ödememek için Monaco yetkililerini ikna etmeye çalışıyor. Kıyasıya süren pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlandırılması planlanıyor.
Yapılan görüşmeleri Başkan Mustafa Cengiz çok yakından takip ediyor. Menajer Ahmet Bulut da bu transferde etkili bir rol oynuyor. Yönetim, en geç 2 Ağustos’a kadar bu transferi bitirmek istiyor.
Galatasaray, Radamel Falcao’ya 7 milyon euro yıllık ücret verecek. Bu rakamın yarısı sponsor tarafından ödenecek. Anlaşma süresinin 2 yıllık olması bekleniyor...
KALİNİC LİSTEYE EKLENDİ
İspanya basını Atletico Madrid formasını giyen Nikola Kalinic’in Galatasaray’ın gündeminde olduğunu ileri sürdü.
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