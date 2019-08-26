"Olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Falcao'nun klasını bir kenara bırakacak olursak Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız. Galatasaray'ın ekonomisini de düşünelim. Futbol ekonomisi iyiye gitmiyor. Kaldı bir hafta, inşallah hayırlısı olur."