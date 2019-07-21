Diagne ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan ve Senegalli'ye 4 sezon için 9,5 milyon Euro garanti ücret ödeyecek olan Galatasaray Diagne'yi elden çıkararak hem maaş kotasında alan açmayı hem de bonservis harcaması için kaynak yaratmayı planlıyor.