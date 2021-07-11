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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (11 Temmuz)

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in sohbeti dikkat çekti. Terim, maçın ardından transferle ilgili konuştuklarını belirtti. Galatasaray'ın 2 transferde sona yaklaştığı öğrenildi. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

11.07.2021 - 12:46 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı için hazırlıklar sürerken transfer çalışmaları da devam ediyor.

     

  • Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün Kasımpaşa ile oynadıkları hazırlık maçının ardından transferle ilgili şunları söyledi:

  • "Olağanüstü çabalarla çalışan bir başkanımız ve yönetimimiz var. Olacaktır. Anlayabiliyorum. Endişeyi de hissedebiliyorum. 'PSV maçı yaklaşıyor. Hala olmadı.' diyenler olabilir. Hiç paniğe gerek yok. Ben günün her saati uğraşıldığını görebiliyorum. Merak etmesinler. 

  • Görüşmeleri bizzat başkanımız yapıyor. Onun için Galatasaraylılar rahat olsun. Hiçbir endişemiz yok. Hangi takım olursa olsun çıkıp oynayacağız. Şu anda 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da onlar için garanti yok. Rahat olsunlar. Eylüle kadar vaktimiz var.

  • Şu günlerde başkanla en çok konuştuğumuz konu transfer. Sağ olsun son durumları Ozan Şener kardeşimle bilgi verdiler. Ben de bazı şeyleri paylaştım. Dönerken yine görüşeceğiz. Galatasaraylılar rahat olsun. Biraz gecikmiş olabiliriz. Çoğu zaman gecikiyoruz. Sezon açarken bütün transferlerin tamam olduğu bir yıl hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum."

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