Görüşmeleri bizzat başkanımız yapıyor. Onun için Galatasaraylılar rahat olsun. Hiçbir endişemiz yok. Hangi takım olursa olsun çıkıp oynayacağız. Şu anda 10 transfer yapsak da PSV maçının garantisi yok, yapmasak da onlar için garanti yok. Rahat olsunlar. Eylüle kadar vaktimiz var.