Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası
Galatasaray, PSG'den ayrılan İspanyol süper star Sergio Ramos için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor
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Fransa Ligue 1'de PSG'den ayrılan Sergio Ramos için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Marca'nın haberine göre, PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan 37 yaşındaki İspanyol stopere Galatasaray talip oldu.
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Tecrübeli stopere Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'dan da birçok teklif olduğu haberin detaylarında yer alırken, sarı-kırmızılı takımın transferde görüşmeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğü iddia edildi.
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Öte yandan İspanyol basınından Relevo, Galatasaray'ın Ramos'a yıllık 5.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.
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Sergio Ramos'un kadroya katılması halinde Victor Nelsson'un transfer olma ihtimali artacak.
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Geçtiğimiz sezon PSG'de 33 lig maçında forma giyen Sergio Ramos takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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Real Madrid efsanesi olan Ramos, Eflatun-Beyazlılarla ise 671 maçta 101 gol atma ve 40 asist yapma başarısı gösterdi.
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