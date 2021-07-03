Galatasaray, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Fas asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcusu, takımla kısmi olarak antrenmanlarda yer alacak. Ayrıca Omar’ın operasyonlarının da süreceği belirtildi.

Galatasaray’dan Omar ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui’nin operasyonel süreçleri devam edecek."