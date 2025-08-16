Galatasaray'dan Ederson için resmi teklif
Galatasaray, Manchester City'nin tecrübeli kalecisi Ederson için ilk resmi teklifini sundu. Fabrizio Romano'nun haberine göre; teklifin 10 milyon Euro civarında olduğu ifade edilirken, Premier League devinin Brezilyalı eldiven için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir dünya yıldızına daha imza attırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin tecrübeli kalecisi Ederson için ilk resmi teklifini sundu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Manchester City'ye yaptığı teklifin 10 milyon Euro civarında olduğu ifade edilirken, Premier League devinin Brezilyalı eldiven için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiğini yazdı.
Öte yandan Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Gigio Donnarumma cephesinde herhangi bir pürüz bulunmuyor.
İtalyan eldiven, kişisel şartlarda sorun çıkarmadığı ve transfer için kapıları açtığı bildirildi.