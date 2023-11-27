Galatasaray'dan Davinson Sanchez için sakatlık açıklaması!
Galatasaray, Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in durumuna ilişkin bir açıklama yaptı
Giriş: 27.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:31
Galatasaray, Alanyaspor karşısında sakatlanan stoperi Davinson Sanchez için bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez’in sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.