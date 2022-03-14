Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti ve Barcelona maçı öncesinde moral depoladı. İspanya dönüşünde maçın ertelenmesi talebiyle iki kulüp arasında gerginlik artarken mücadelenin ardından Galatasaray, siyah-beyazlılara göndermede bulundu.

Beşiktaş stadının önünde başlayan videoda sonrasında Beşiktaş Çarşısı, Beşiktaş İskelesi ve Beşiktaş meydanları görünürken arka plandaki 'sessizlik' vurgusu dikkat çekti. Videonun sonunda çalan şarkı da kısa sürede gündeme oturdu.