Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray'dan 2024-2025 sezonuna "tatsız" başlangıç - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan 2024-2025 sezonuna "tatsız" başlangıç

        Galatasaray, Süper Lig'de 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 23:42 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan yeni sezona "tatsız" başlangıç
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un Galatasaray, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

        Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

        Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

        Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi maçtan da 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

        Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        İzmir Urla yangınında bir kişi tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        'Rus denizaltısını vurduk'
        'Rus denizaltısını vurduk'
        Sara'da mutlu son!
        Sara'da mutlu son!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İsrail yine sivilleri vurdu
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Habertürk Anasayfa