        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Daikin'le sponsorluğunu devam ettirdi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Daikin'le sponsorluğunu devam ettirdi

        Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın son 3 sezondur isim sponsoru olan Daikin, 1 yıl daha sarı-kırmızılıların sponsorluğunu yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 13:24 Güncelleme: 23.09.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'dan sponsorluk anlaşması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Tuna Gülenç ve sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybolcuları katıldı.

        Toplantıda ilk söz alan Gülenç, Galatasaray'la yeniden anlaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu anlaşma bizim için sponsorluktan fazlası. İstikrarı gösteriyoruz. Türk voleyboluna ve Galatasaray'a verdiğimiz destekten dolayı çok mutluyuz. Daikin, global bir Japon firması. Türkiye pazarı bizim için çok önemli. Biz faaliyet gösterdiğimiz ülkeye ve topluma değer kattığımız için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Bu dönemde firmamız çok büyüdü. Satışlarımız 800 milyon dolara çıktı. Galatasaray'ın bunda çok büyük emeği oldu." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder ise Daikin'le birlikte Japonya'da en fazla bilinen spor kulübünün Galatasaray olduğuna dikkati çekti.

        İlk günden bu yana kadın istihdamını artırmak istediklerini vurgulayan Önder, "Kadının gücü, toplumun gücüdür. Sportif faaliyetler de bu anlamda ilham veriyor. Kadın sporunun çok değerli olduğuna inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam edeceğiz. Galatasaray'ın değeri ölçülemeyecek kadar büyük. İnşallah bu birliktelik çok daha başarılı sonuçlar verir." açıklamasında bulundu.

        DURSUN ÖZBEK: NİCE ZAFERLERE İMZA ATACAĞIMIZA İNANIYORUM

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ülke sporuna ve kadın voleyboluna verdikleri önemi vurgulamak için bir arada olduklarını belirtti.

        Başarı yolculuğunda yanlarında güçlü paydaşları görmenin çok önemli olduğunun altını çizen Özbek, "Son 3 sezondur kadın voleybol takımının isim sponsoru olan Daikin bize destek verdi. Bu iş birliği, genç nesillere ilham olması adına çok kıymetli. Bu yol arkadaşlığının 2025-2026 sezonunda da devam edeceğini gururla duyuruyorum. Kadın voleybolu ülkemizde çok önemli bir noktaya geldi. Daikin, kulübümüzün marka değerine ve voleybola güç katıyor. Hep birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyorum. Yeni sezon Türk voleyboluna ve camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

        REKLAM

        Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara da yapılan iş birliğinin Türk voleyboluna önemli fayda sağladığını dile getirerek, "Son 3 sezondur olduğu gibi bu sezon da isim sponsorumuz olarak devam ediyorlar. Bu iş birlikleriyle dünya yıldızlarını Türkiye'ye getiriyoruz." dedi.

        Cibara, Çinli voleybolcu Wang Yuanyuan'la anlaşmaya varıldığını vurgulayarak şunları söyledi:

        "Kendisi Galatasaray'ın oyuncusudur. Çok sevecen ve içten bir oyuncu. 1 Aralık'ta aramıza katılacak. Çin'de ulusal olimpiyatlar var. Geçen sene yarı finalde kaçırdığımız Avrupa kupasını bu sene kendisiyle birlikte kazanmak istiyoruz. 2026 mayıs ayında bir seçim var. Öncelikli görevimiz yeni gelecek yönetime şampiyon bir takım bırakmak. Önce bu hedefimizi tamamlayalım, ondan sonra yıldızlar kadromuza katılır. Bir Dubai daveti aldık. Geçen sene gidememiştik ama bu sene 20 Aralık'ta inşallah ilk yarıyı istediğimiz sonuçla bitirirsek, Dubai'de sporcularımızla yer alacağız."

        Açıklamaların ardından plaket ve hediye takdimi yapılıp toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

