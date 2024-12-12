Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        38
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        26
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Göztepe
        GÖZ
        24
        Rams Başakşehir
        İBFK
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin: 3 - Sm’ Aesch Pfeffingen: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin: 3 - Sm’ Aesch Pfeffingen: 0 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu rövanş maçında İsviçre'nin Sm' Aesch Pfeffingen takımını 18-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 4'lü final turuna kalmayı garantiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray Daikin, 4'lü final turunda!
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEV Challenge Kupası 8’li Finaller Turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre’nin Sm’ Aesch Pfeffingen takımını 3-0 yenerek 4'lü final turuna kalmayı garantiledi.

        Sarı –kırmızılı takım İsviçre’de oynanan ilk maçı 18-25, 13-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

        Maça iyi başlayan Galatasaray ilk seti 25-9 gibi farklı bir skorla geçmeyi bildi. 2’nci seti de başarılı oyunu ile 25-12 kazanan ev sahibi ekip kupa statüsü gereği, rövanş mücadelesinde 2 set aldığı için CEV Challenge Kupası’nda 4’lü Final Turu’na yükselmeyi garantiledi.

        3’üncü seti de 25-18 kazanan Galatasaray maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Galatasaray bu sonuçla 4’lü Final Turu’nda Yunanistan ekibi Olympiacos ile eşleşti.

        REKLAM

        SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu

        HAKEMLER: Konstantin Selin, Janis Ivanovs

        GALATASARAY: Yasemin Güveli, Timmerman, Carutasu, Lazoviç, Aslıhan Kılıç, Kalandadze (Eylül Akarçeşme Yatgın)

        SM AESCH PREFFİNGEN: Haegele, Matter, Larson, Cudworth, Campos, Uıato (Reınhard)

        SETLER: 25-9, 25-12, 25-18

        SÜRE: 1 saat 2 Dk.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Malmö'de heyecan sürüyor!
        Malmö'de heyecan sürüyor!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Habertürk Anasayfa