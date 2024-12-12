Galatasaray Daikin: 3 - Sm’ Aesch Pfeffingen: 0 | MAÇ SONUCU

CEV Challenge Kupası 8’li Finaller Turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, İsviçre’nin Sm’ Aesch Pfeffingen takımını 3-0 yenerek 4'lü final turuna kalmayı garantiledi.

Sarı –kırmızılı takım İsviçre’de oynanan ilk maçı 18-25, 13-25 ve 17-25’lik setlerle 3-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

Maça iyi başlayan Galatasaray ilk seti 25-9 gibi farklı bir skorla geçmeyi bildi. 2’nci seti de başarılı oyunu ile 25-12 kazanan ev sahibi ekip kupa statüsü gereği, rövanş mücadelesinde 2 set aldığı için CEV Challenge Kupası’nda 4’lü Final Turu’na yükselmeyi garantiledi.

3’üncü seti de 25-18 kazanan Galatasaray maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Galatasaray bu sonuçla 4’lü Final Turu’nda Yunanistan ekibi Olympiacos ile eşleşti.