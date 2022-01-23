Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında lider Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelen 2-1 yenik ayrılı ve taraftarların yönetimi istifaya davet etmesi bu karşılaşmada da sürdü.

Mücadelenin 90. dakikasında Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu. Taraftarlar, futbolculara da tezahüratlarla tepki gösterdi.

Maçın bitmesinin ardından bir süre tribünden ayrılmayan taraftarlar, protestolarını sürdürdü.