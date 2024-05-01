Galatasaray'da yeni sezon planlaması: 5 isimle ayrılık gündemde!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yanda da gelecek sezonun planlamasına başladı. Sarı-Kırmızılılarda 5 yabancı futbolcunun takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...
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Ligde şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlamasını da yapıyor.
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Sarı kırmızılı kulübün kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Gelecek sezondan itibaren, kulüplerdeki yabancı futbolcu sayısı 12'ye düşecek.
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Galatasaray'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Tanguy Ndombele, kulübü Tottenham'a geri dönecek.
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4 aylığına kadroya katılan Serge Aurier ise kalan sürede bir sürpriz olmazsa takımdan ayrılacak.
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Sergio Oliveira da sezonun kalan bölümünde kadroda düşünülmüyor.
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Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Portekizli futbolcuyla vedalaşılması bekleniyor.
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Galatasaray'ın, Wilfried Zaha ve Tete için gelecek transfer teklifleri de değerlendirebileceği belirtiliyor.