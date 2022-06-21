Galatasaray’da eski yönetimin geçen sezonun ortasında göreve getirdiği teknik direktör Domenec Torrent, istifa etmeyi düşünmediğini yeni yönetime iletti. Okan Buruk’la anlaşma sağladıktan sonra İspanyol hocayla yolları ayırmak isteyen Özbek yönetimi, yapılan görüşmelerden henüz olumlu bir sonuç çıkaramadı.

TAZMİNATI 2.1 MİLYON EURO

Sözleşmenin feshi durumunda yardımcılarıyla birlikte toplam 2.1 milyon Euro civarında Torrent’e tazminat ödemesi gerekecek olan Özbek yönetimi, bu rakamı minimuma indirmek istiyor. Ancak göreve geldiği günden itibaren istifa sorularına sözleşmesine saygı duyulması gerektiği yönünde yanıtlar veren Torrent’in ücretinin tamamını almak istediği ifade edildi.