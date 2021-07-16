STANCIU TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Galatasaray'ın orta sahadaki alternatiflerinden biri olan Nicolae Stanciu için de görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Çekya temsilcisine 6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif ederken Rumen futbolcunun Arap Yarımadasından bir talibi daha olduğu öğrenildi.